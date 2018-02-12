الرئيس لبوتين: واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطاً وحيداً بعملية السلام

رام الله - دنيا الوطن

عقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً مصغراً في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.



وحضر الاجتماع المصغر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.



وعزى الرئيس، في بداية الاجتماع، نظيره الروسي بضحايا الطائرة، التي تحطمت أمس قرب موسكو.



وأبلغ الرئيس بوتين، أن واشنطن لا يمكن أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام.



من جانبه، قال الرئيس بوتين، إنه تشاور هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.



وعقب الاجتماع المصغر، عُقد اجتماع موسع بين الرئيسين على عشاء عمل، أقيم على شرف الرئيس والوفد المرافق، حضره عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، إضافة إلى كبار المسؤولين الروس.