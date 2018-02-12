فيديو: حريق كبير في مصافي النفط في حيفا

فيديو: حريق كبير في مصافي النفط في حيفا
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع 4040 العبري: إن سكان منطقة حيفا وكريوت، أبلغوا عن وجود لهب كبير وغير عادي في مجمع مصافي النفط في حيفا.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت إدارة مصانع التكرير بيانا أوليا ردت فيه على التساؤلات التي تدور في المدينة، قالت فيه إن الحديث عن أعمال صيانة مخطط لها، بيد أنها أشارت في نبأ لاحق إلى أن خللا حصل أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهيب.

وأضاف البيان أن أعمال الصيانة ستستمر نحو أسبوع، ترتفع فيها شعلة اللهيب إلى مسافات غير عادية بحيث يمكن رؤيتها عن بعد.

وجاء في بيان لاحق أنه في أعقاب خلل حصل في منشأة خاصة بالأثيلين فإن شعلة اللهيب ارتفعت أكثر من المعتاد، ويجري فحص الموضوع.

وأكد البيان الأخير على أن أعمال الصيانة في المنشأة نفسها سوف تستمر مدة 25 يوما، يتوقع أن تصل شعلة اللهيب خلالها إلى ارتفاعات كبيرة بشكل متقطع ولمدة أسبوع.

 



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