ضبط سولار مهرب بطريقة غير قانونية في بلدة أبوديس

رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية في مديرية بيت لحم، وبمساندة جهاز الأمن الوقائي، اليوم الاثنين، عشرة آلاف لتر سولار مهرب وغير قانوني في بلدة أبو ديس شرق القدس.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة بالضابطة الجمركية بأنه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخبارية، مفادها وجود صهريج يحمل لوحة تسجيل صفراء، يقوم بتهريب كميات كبيرة من السولار إلى بلدة أبو ديس، مبينا أنه تم تحريك دورية مشتركة على الفور للمكان وضبط الصهريج وبداخله كمية السولار المذكورة.وأوضح البيان، أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.