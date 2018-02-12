صور: إصابة جنديين إسرائيليين بجنين.. وإسرائيل تعتبر الحادثة "محاولة إعدام"

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام عبرية، صوراً قالت إنها لجندي ومجندة تابعين للجيش الإسرائيلي، دخلا مدينة جنين في سيارتهما، وتعرضا للضرب من قبل الشبان الفلسطينيين.ووصف موقع (المصدر) الإسرائيلي، الحادثة بالصعبة والخطيرة، حيث ذكر أن مركبة الجنديين، تم رشقها بالحجارة بكثافة لدى دخولها بالخطأ إلى جنين.ووصفت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوبيلي، على (تويتر) الحادثة بأنها "محاولة إعدام الجنديين الإسرائيليين".وقال موقع (ريشت كان) العبري: إن المجندة ستبقى في مستشفى (العفولة) حيث تعاني من شرخ عميق في جبينها بعد أن تحطم زجاج السيارة عليها من رمي الحجارة، وفق مزاعم الموقع.