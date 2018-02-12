الاحتلال يعتقل فتاتين عربيتين بزعم حيازتهما لمسدس

المسدس الذي زعم الاحتلال أنه ضبطه بحوزة الفتاتين

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (0404) العبري، مساء اليوم الاثنين: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فتاتين عربيتين في غور الأردن.وزعم الموقع العبري، أن الاعتقال جاء بسبب أنه تم ضبط الفتاتين ترتديان زي الجيش الإسرائيلي، إضافة لحيازتهما مسدسًا.