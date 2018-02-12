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الاحتلال يعتقل فتاتين عربيتين بزعم حيازتهما لمسدس
2018-02-12
ارشيفية
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رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (0404) العبري، مساء اليوم الاثنين: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فتاتين عربيتين في غور الأردن.
وزعم الموقع العبري، أن الاعتقال جاء بسبب أنه تم ضبط الفتاتين ترتديان زي الجيش الإسرائيلي، إضافة لحيازتهما مسدسًا.
المسدس الذي زعم الاحتلال أنه ضبطه بحوزة الفتاتين
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