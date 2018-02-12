فيديو: مشاهد تنشر لأول مرة لعمليات الجيش المصري في سيناء

شاهد فيديو عمليات الجيش المصري في سيناء..



رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الدفاع المصرية، فيديو حول عمليات الجيش المصري في سيناء، ضد العناصر المسلحة.واحتوى الفيديو على مشاهد، تتعلق بخسائر الجماعات المسلحة، وكيفية السيطرة على البؤر المسلحة، إضافة للعملية الجوية التي تستهدف المسلحين وأماكن اختبائهم.وقالت القوات المسلحة المصرية: إنه استمرارًا للعملية الشاملة "سيناء 2018" التى تنفذها القوات المسلحة من التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة، بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، تواصل قوات مكافحة الإرهاب الهجوم المركز على البؤر المسلحة، بشمال ووسط سيناء، واستهداف مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر، تزامنًا مع الضربات الجوية ونيران المدفعية المركزة.