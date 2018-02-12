نتنياهو يبحث مع ترامب إمكانية ضم مستوطنات الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه أجرى حوارات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص ضم وفرض سيادة إسرائيل على المستوطنات المُقامة في أراضي الضفة الغربية.



ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس) عن أحد المتحدثين باسم نتنياهو فقد قال: "فيما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الإسرائيلية)، بإمكاني أن أقول لكم إني أتحدث منذ فترة مع الأميركيين حول ذلك"، حيث أكد المتحدث أن نتنياهو قال ذلك لنواب حزب (الليكود) الإسرائيلي.



وأضاف نتنياهو على لسان متحدثه: إسرائيل ترى أنه من أجل التوصل إلى تفاهمات مع المجتمع الدولي، يجب تجنب اتخاذ قرارات من هذا النوع التي "تحرج" الأميركيين.