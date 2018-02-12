الرئاسة الفلسطينية ترد على مخططات إسرائيل ضم مستوطنات الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية ترد على مخططات إسرائيل ضم مستوطنات الضفة الغربية
مستوطنون اسرائيليون
رام الله - دنيا الوطن
أكد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن أي خطوة إسرائيلية "أحادية الجانب" فيما يتعلق بفرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات، لن تغير في الواقع أي شيء، على اعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي كله "غير شرعي".

ووفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد قال أبو ردينة: "إن أي خطوة في هذا الإطار لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، لذا نحن نحذر أن مثل هذه الخطوات في حال تنفيذها، فإنها ستقضي على كل جهد دولي يهدف لإنقاذ العملية السياسية".

واعتبر، أنه لا يحق لأي طرف الحديث حول وضع الأراضي الفلسطينية، باعتباره وفق تعبيره، "مخالفاً لكل قرارات الشرعية الدولية، التي نصت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، هي أراضي الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة".

 تصريحات أبو ردينة، جاءت ردًا على الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام العبرية، وتحدثت عن وجود محادثات إسرائيلية- أمريكية بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

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