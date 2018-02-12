السيسي لـ"تيلرسون": على أمريكا إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية مجددًا

السيسي لـ"تيلرسون": على أمريكا إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية مجددًا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، موقف بلاده الثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بقصر الاتحادية، دعا السيسي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تُعيد إحياء ودفع عملية المفاوضات من جديد، وفق مقررات الشرعية الدولية، بحسب صحيفة (المصري اليوم).

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي: إن وزير الخارجية الأمريكي في زيارته الأولي الرسمية للقاهرة، نقل إلى السيسي تحيات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكداً على ما تمثله مصر من شريك مهم للولايات المتحدة، وما يجمعهما من علاقات ممتدة تحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها، ووقوف بلاده إلى جانب مصر والتزامها بدعمها في حربها ضد (الإرهاب).

وأضاف المتحدث: أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تناول اللقاء الملفات الإقليمية المختلفة، ومن بينها الأوضاع في ليبيا وسوريا، حيث تم استعراض تطورات الجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

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