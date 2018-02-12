السلطة الفلسطينية تُقاضي مجلة إيطالية لنشرها مذكرات "أبو عمار"

السلطة الفلسطينية تُقاضي مجلة إيطالية لنشرها مذكرات "أبو عمار"
الرئيس الراحل ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا مي كيلة، أنه لا يوجد مذكرات للرئيس الراحل ياسر عرفات، في أي مكان غير تلك الموجودة في مؤسسة ياسر عرفات.

واعتبرت كيلة، أن ما قامت به مجلة (اسبرسو) الإيطالية بنشر مذكرات، نسبتها إلى الزعيم الشهيد ياسر عرفات غير قانوني، وغير شرعي، مؤكدة في الوقت ذاته بأن المجلة لم تستأذن عائلة الرئيس، أو مؤسسة ياسر عرفات بنشر هذه المذكرات.

وأضافت: أنه سيتم ملاحقة مجلة (اسبرسو) قانونياً من خلال طاقم السفارة في إيطاليا، بعد إيعاز الرئيس محمود عباس لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مدير مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة بمتابعة هذه القضية.

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