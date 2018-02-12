فيديو: حراك نسائي يطالب بإنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة

خاص دنيا الوطن - محمد جلوقالت رنا النيرب عضو الحراك النسائي لكسر الحصار: إن الحصار المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات ألقي بظلاله على كافة مناحي الحياة الصحية والاغاثية والاجتماعية، لافتةً إلى أنه خلف تداعيات خطيرة على المجتمع الفلسطيني.وأكدت النيرب، لـ "دنيا الوطن"، خلال وقفة تضامنية للحراك النسائي، اليوم الاثنين، أمام مقر الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن نسبة الفقر في قطاع غزة، بلغت أكثر من 65%، وانعدام نسبة الأمن الغذائي وصل لـ 28%، بالإضافة إلى تجاوز عدد الخريجين العاطلين عن العمل لأكثر من (130) ألف خريج، وتضرر في القطاع الصحي بشكل مباشر، ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية من الأصناف الأساسية.وطالبت الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه قطاع غزة، والعمل الجاد على إنهاء الأزمات التي تعصف بالقطاع، ومواجه التحديات، وفتح الحسابات البنكية للمؤسسات وخاصة النسوية، وإمداد غزة بالمستلزمات الأساسية من الوقود والأدوية، وإنقاذ القطاع الصحي الذي يتعرض لأشد أزمة تهدد المرضى والمجتمع، مشددةً على ضرورة تحمل الفصائل الفلسطينية لمسؤولياتها وتوضيح حقيقة الأمور للشعب الفلسطيني على قاعدة المصارحة.وناشدت النيرب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع الإنساني الذي تمر به دولة فلسطين، وخاصة قطاع غزة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الحصار بشكل فعلى وجاد، محذرةً من انفجار الأوضاع القاسية بين المواطنين.وأضافت: إن "المرأة الفلسطينية كانت ولا زالت رمزاً للصمود والدفاع عن أراضيها ووطنها، وهي تلعب دوراً مهماً في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلا أن قطاع المرأة والمؤسسات النسوية تمر بأشد أزمة عاصرها في تاريخه".