قريبًا.. البرلمان السلوفيني يُصوت على قرار الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

توقع السفير غير المقيم لدولة فلسطين لدى سلوفينيا صلاح عبد الشافي، أن يتم التصويت النهائي على مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين في البرلمان السلوفيني نهاية آذار/ مارس المقبل أو في نيسان/ أبريل كحد أقصى.



وأوضح عبد الشافي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين، أن التأخير في التصويت يعود لأسباب إجرائية وفنية، وذلك لأن البرلمان الجهة المخولة بالتصويت، يريد التوافق مع الحكومة على مشروع الاعتراف، معرباً عن اعتقاده بأن الحكومة سترد المشروع بالتوافق للبرلمان، ليجري بعد ذلك التصويت على مشروع الاعتراف.



وأكد عبد الشافي، أنه لا اعتراض من حيث المبدأ في سلوفينيا على الاعتراف بفلسطين، منوهاً إلى وجود تحفظات لدى الرئيس السلوفيني على توقيت الاعتراف، موضحاً أن موقف رئيس سلوفينيا بروتوكولي، ولا يؤثر على التصويت.