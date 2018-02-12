الفرا: مجلس شؤون الخارجية الأوروبية يُعقد الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطن

يعقد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي اجتماعاً في السادس والعشرين من الشهر الجاري في بروكسل.



وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين: إنه سيتم توجيه دعوة للجنة المتابعة العربية لحضور الاجتماع إلى جانب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، بهدف توضيح الموقف الفلسطيني والعربي من عملية السلام برمتها.



وأوضح الفرا، أنه سيتم التأكيد خلال الاجتماع على الرفض التام للتفرد الأمريكي برعاية عملية السلام، وسيتم مطالبة الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين.