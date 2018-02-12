إسماعيل: المجلس الوطني سيُعقد بمن حضر سواءً شاركت حماس والجهاد أو لا

رام الله - دنيا الوطن

جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، التأكيد على التمسك بالمفاوضات بآلية جديدة، بأن يكون هناك إطار دولي متعدد الأطراف، يرعى العملية السياسية، وضمن سقف زمني محدد ووفق رؤية حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.



وقال إسماعيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين: إن تحركات الرئيس محمود عباس، تسير بمسارين: العمل على إيجاد إطار دولي متعدد، إضافة إلى حصد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين على حدود العام 1967.



وفيما يتعلق بعقد جلسة المجلس الوطني، أكد عضو تنفيذية منظمة التحرير، أنها ستعقد في رام الله، ولكن الموعد سيتحدد بعد عودة عزام الأحمد رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني من جولته الخارجية.



وأوضح إسماعيل، أن اجتماعاً للفصائل سيعقد قريباً للعمل على تذليل كافة العقبات أمام عقد جلسة المجلس الوطني، مؤكداً أنه سيعقد بمن حضر، حال لم توافق حماس والجهاد على حضور الجلسة.