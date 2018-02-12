وزير الصحة يعلن إنشاء وحدة لعلاج سرطان الثدي بمستشفى بيت جالا

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة د. جواد عواد صباح اليوم الإثنين، عن إنشاء وحدة لكشف وتشخيص وعلاج مرض سرطان الثدي في مستشفى بيت جالا الحكومي، بدعم من التعاونية الإيطالية، وبتكلفة تصل الى 2 مليون يورو.جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير عواد لأعمال المؤتمر الفلسطيني الإيطالي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بحضور ممثل القنصل الإيطالي العام في فلسطين لويدجي ماتارولو، وبدعم من التعاونية الإيطالية، وذلك بفندق سان غابريال ببيت لحم.وشارك في الإفتتاح ممثلين ومحاضرين عن عدد من المراكز والجامعات التي تعنى بتشخيص وعلاج مرض سرطان الثدي في إيطاليا، إضافة الى عدد كبير من المسؤولين والعاملين في وزارة الصحة.ورحب وزير الصحة خلال كلمته الإفتتاحية بالضيوف المحاضرين من إيطاليا، متنيا لهم زيارة موفقة لكنيسة المهد، وحجا مقبولا لهم.وشدد الوزيرعواد على إهتمام الوزارة بمكافحة الأمراض المزمنة وأمراض السرطان، لاسيما سرطان الثدي، مؤكدا على ضرورة إكتساب طواقم وزارة الصحة للخبرة الإيطالية في الكشف المبكر، وتشخيص، وعلاج سرطان الثدي، حيث تعد إيطاليا من الدول الرائدة في هذا المجال.وقال وزير الصحة "زرنا قبل عامين مدينة روما، وقمنا بمناقشة هذا المشروع الهام، والذي يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لعلاج الأورام، وخاصة سرطان الثدي، والذي يعد المسبب الأول لوفاة المرأة الفلسطينية".وعبر الوزير عواد شكره للوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، و لمركز إيلس للكشف المبكر عن سرطان الثدي في روما، وجامعة كامبوس بيوميديكو في إيطاليا، على شراكتهم مع وزارة الصحة في تطوير خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقديم الدعم المادي واللوجستي للوزارة في هذا المجال.وأشاد وزير الصحة بدور التعاونية الإيطالية في دعمهم للتوصيات الفنية لوزارة الخارجية الإيطالية، ودعمهم الكبير للشعب الفلسطيني بشكل عام ، ولوزارة الصحة والقطاع الصحي بشكل خاص.يذكر أن المؤتمر الفلسطيني الإيطالي للكشف عن سرطان الثدي سيعقد أعماله على مدار اليومين القادمين، يقدم خلالها العديد من المحاضرات العلمية في مجال تشخيص وعلاج سرطان الثدي، ويشارك فيه العديد من الأخصائيين من فلسطين وإيطاليا، في مجالات علم الأورام، الأشعة، والأشعة العلاجية، وتشخيص المسوحات والعينات المخبرية، والجراحة العامة.