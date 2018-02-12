هل يترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية؟

هل يترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية؟
سف الاسلام القذافي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عقيلة صالحة رئيس مجلس النواب الليبي، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة، إذا لم يكن هناك مانع قضائي يحول دون ذلك.

وقال صالح في حوار مع وكالة (سبوتنيك) الروسية، تعليقاً على التقارير حول نية سيف الإسلام القذافي الترشح للرئاسة: "لقد أصدرنا قانون العفو العام والعفو السياسي، وأي مواطن ليبي ليس عليه قيود قضائية من حقه أن يترشح، بمن فيهم سيف الإسلام القذافي".

وأضاف: "بصرف النظر عن شعبيته، الصندوق هو الذي يقرر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلن صالح أيضاً أن "قانون الاستفتاء على الدستور، سيصدر في الأسبوعين المقبلين".

وأضاف: "هيئة وضع الدستور أحالت مشروع الدستور إلى مجلس النواب، حتى يصدر قانون الاستفتاء، وتم الطعن في هذه الإحالة"، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تقول المحكمة كلمتها يوم 14 من هذا الشهر بشأن صحة الإحالة.

وأردف: "أما ما يتعلق بانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب فلا يصدر إلا بعد إقرار الدستور".

وبشأن محاربة الجماعات المسلحة، توقع صالح تحرير مدينة درنة وتأمين شرق ليبيا بشكل تام خلال الأسبوع المقبل.

وفي السياق، قال: "درنة هي آخر معاقل الجماعات المسلحة في شرق ليبيا"، مضيفاً "أتوقع تحرير درنة في الأيام القليلة القادمة وربما خلال الأسبوع القادم".

وأضاف أن "تحرير درنة سيجعل شرق البلاد آمنا بنسبة 100 بالمئة".

وأشار إلى أن درنة محاصرة من قبل قوات الجيش، موضحاً أن "الجيش يستطيع في لحظات أن يطرد هذه الجماعات، ولكن نتريث خوفاً على المدنيين لأن المسلحين منتشرين بالأسلحة الثقيلة، فإذا تدخل الجيش، ستحدث مواجهات، ويقع الضرر بالمدنيين".

وأكد أن مسلحي درنة بينهم الكثير من القياديين الأجانب، وتحديداً من جنسيات مصرية وتونسية وجزائرية.

ورحب رئيس مجلس النواب الليبي بفكرة عقد مؤتمر حول ليبيا، ترعاه روسيا على غرار مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.

وقال رداً على سؤال بهذا الخصوص إن "أي تدخل مشروع لمصلحة الشعب الليبي نحن نرحب به، ولكن الإملاءات نرفضها من الجميع"، مضيفاً أن "العلاقات الروسية الليبية جيدة، فروسيا دعمتنا في مجلس الأمن، ورفضت التعدي على مجلس النواب، ورفضت الاعتراف بحكومة لم تمنح الثقة".

أخبار ذات صلة

الجيش المصري يعلن إحالة تصريحات هشام جنينة حول سامي عنان للتحقيق

الجيش المصري يعلن إحالة تصريحات هشام جنينة حول سامي عنان للتحقيق

&#34;البغدادي&#34; يعود للحياة من جديد

"البغدادي" يعود للحياة من جديد

فيديو: مشاهد تنشر لأول مرة لعمليات الجيش المصري في سيناء

فيديو: مشاهد تنشر لأول مرة لعمليات الجيش المصري في سيناء

السيسي لـ&#34;تيلرسون&#34;: على أمريكا إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية مجددًا

السيسي لـ"تيلرسون": على أمريكا إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية مجددًا

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تبحث مع ممثل رومانيا آخر التطورات السياسية

عشراوي تبحث مع ممثل رومانيا آخر التطورات السياسية

فلسطين ضيف شرف مهرجان &#34;كام&#34; السينمائي

فلسطين ضيف شرف مهرجان "كام" السينمائي

الاحتلال يغلق طرقا فرعية ويشدد من اجراءاته حول بيتا

الاحتلال يغلق طرقا فرعية ويشدد من اجراءاته حول بيتا

ضبط سولار مهرب بطريقة غير قانونية في بلدة أبوديس

ضبط سولار مهرب بطريقة غير قانونية في بلدة أبوديس

عربي

فيديو: مشاهد تنشر لأول مرة لعمليات الجيش المصري في سيناء

فيديو: مشاهد تنشر لأول مرة لعمليات الجيش المصري في سيناء

السيسي لـ&#34;تيلرسون&#34;: على أمريكا إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية مجددًا

السيسي لـ"تيلرسون": على أمريكا إحياء المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية مجددًا

هل يترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية؟

هل يترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية؟

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

منوعات

نوال الزغبي: قد أتزوج مجدداً.. وابنتي تيا تعيش مع والدها لهذا السبب

نوال الزغبي: قد أتزوج مجدداً.. وابنتي تيا تعيش مع والدها لهذا السبب

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

صور: ابنة &#34;مايكل جاكسون&#34; تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ&#34;ماريغوانا&#34;

صور: ابنة "مايكل جاكسون" تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ"ماريغوانا"

&#34;ذا فويس&#34; الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم

"ذا فويس" الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم