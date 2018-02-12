فيديو: أبوجراد: المطلوب من الحكومة التراجع عن التقاعد المبكر وخصومات الرواتب

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خاص دنيا الوطن - محمد جلوقال عارف أبو جراد نقيب الموظفين العموميين: إن الحكومة الفلسطينية لم تلتزم بحقوق الموظفين الشرعية التي كفلها القانون الفلسطيني الأساسي، مطالباً بالتدخل الفوري والضغط على الحكومة من أجل الرجوع عن قرار التقاعد المبكر للموظفين، وخصم رواتبهم، بالإضافة إلى رفع الإجراءات عن قطاع غزة.وأكد أبو جراد، خلال وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، أن هذه الوقفة جاءت ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها نقابة الموظفين، تجاه الحكومة الفلسطينية؛ للمطالبة برفع إجراءاتها عن القطاع، ووقف استمرار خصومات رواتبهم منذ إبريل/ نيسان الماضي، والتراجع عن إحالتهم للتقاعد المبكر.أما بخصوص دمج الموظفين ما قبل عام (2007)، فأشار أبو جراد، إلى أن النقابة ليس لديها مانع في دمج الموظفين ما قبل عام (2007)، منوهاً إلى أنه ليس على حساب الموظفين العموميين.