الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية

بحث وزير الزراعة د. سفيان سلطان، مع عدد من رجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص، آلية تنفيذ الشركة الزراعية الفلسطينية الأردنية المشتركة، تتولى مسؤولية تسويق المنتجات الزراعية بين البلدين وإلى الأسواق الخارجية.
وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين في مقر الوزارة على أهمية إنشاء الشركة التسويقية الفلسطينية الأردنية الزراعية المشتركة، موضحاً أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة الأردني بهذا الخصوص، وقد اتخذ القرار من أعلى المستويات، وبدعم من الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله.
وأوضح سلطان الفوائد التي تعود على المزارعين والقطاع الخاص، جراء إنشاء مثل هذه الشركة، التي سوف تقوم بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج، إضافة للأسواق المحلية.
وناقش الوزير سلطان والحضور الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل الشركة، إضافة لدورها في تسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين البلدين وعوامل نجاحها.
وأجمع الحضور على ضرورة إيجاد رؤية واضحة للشركة والأهداف العامة لإنشائها، إضافة لتشكيل وفد من وزارة الزراعة والقطاع الخاص ورجال الأعمال الفلسطينيين، للالتقاء مع وزير الزراعة الأردني، ورجال الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية؛ لمناقشة الآلية التي تم بحثها بخصوص إنشاء الشركة، والاستماع المباشر من الجانب الأردني عن آلية إنشاء الشركة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.