الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية





وناقش الوزير سلطان والحضور الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل الشركة، إضافة لدورها في تسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين البلدين وعوامل نجاحها.





وأجمع الحضور على ضرورة إيجاد رؤية واضحة للشركة والأهداف العامة لإنشائها، إضافة لتشكيل وفد من وزارة الزراعة والقطاع الخاص ورجال الأعمال الفلسطينيين، للالتقاء مع وزير الزراعة الأردني، ورجال الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية؛ لمناقشة الآلية التي تم بحثها بخصوص إنشاء الشركة، والاستماع المباشر من الجانب الأردني عن آلية إنشاء الشركة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.



وأوضح سلطان الفوائد التي تعود على المزارعين والقطاع الخاص، جراء إنشاء مثل هذه الشركة، التي سوف تقوم بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج، إضافة للأسواق المحلية.