صور: هيئة المعابر تنفي اقتحام الأجهزة الأمنية في غزة لمعبر (إيرز)

صور: هيئة المعابر تنفي اقتحام الأجهزة الأمنية في غزة لمعبر (إيرز)
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
نفت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الاثنين، ما يجري تداوله من أنباء تتعلق باقتحام عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، لنقطة التواجد الفلسطيني في معبر بيت حانون/ إيرز.

وقالت الهيئة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن العمل في معبر بيت حانون/ إيرز، يجري كالمعتاد يومياً ولا يوجد أي اقتحامات تذكر، نافياً ما يجري تداوله حول عودة نقطة (5/5)، والتي كانت تسيطر عليها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة سابقاً.

يذكر، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، سلمت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 معابر قطاع غزة لحكومة التوافق الوطني، وذلك في إطار تسلم الحكومة لمهامها في القطاع وفق الاتفاق بين حركتي فتح وحماس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.








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