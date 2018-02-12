الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، قرابة 3 كيلو جرامات مواد مخدرة، وأنجزت 3297 قضية خلال الأسبوع الماضي.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة مكافحة المخدرات، ضبطت 2.565.3 غرام مواد مخدرة، و29 حبة من الحبوب المخدرة وحبوب اكستازي، و18 بذرة قنب وكيس تغليف عدد 1، بالإضافة إلى 20 من أدوات التعاطي.

وأضاف البيان، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3297 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 111 قضية ودورت 15 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 371 قضية ودور 62 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 2815 قضية ودور 2096 قضية أخرى.

وسجلت أدارة المرور 220 حادث سير، نتج عنها إصابة 182 شخصاً، وفحصت 4692 مركبة، وأنزلت عن الشارع 247 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2806 مخالفة مرورية، وحجزت 177 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 253 مركبة غير قانونية.

وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 81346 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 32479 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز 11 قضية، وجاري متابعة 8 قضايا أخرى، وضبطت 131 قطعة أثرية.

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