وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م

وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة هيفاء الأغا، بأعضاء لجنة تحكيم "امرأة فلسطين لعام 2017" للشروع بالخطوات العملية لاختيار امرأة فلسطين لعام 2017، وذلك تقديراً لجهود المرأة في القضايا الوطنية، وتشجيع النساء على الإبداع والتميز، وذلك اليوم في مقر الوزارة في مدينة غزة.

وأكدت الأغا خلال كلمتها الترحيبية باللجنة على أهمية دور المرأة الفلسطينية في خدمة الوطن والقضية الفلسطينية المرتكزة على الثوابت الوطنية، وأثبتت المرأة الفلسطينية جدارتها وإبداعها في كافة المجالات، وفي كل عام يزداد نجم المرأة تألقاً وإبداعاً، مما يجعلنا عاجزين عن حصر إنجازاتها، بل وأرغمت العالم أجمع على تقديرها واحترامها، وحث المرأة على أن تكون فاعلة في مجالها وتخصصها.

و قالت د. الأغا: "أن وزارة شؤون المرأة عازمة على الاستمرار  في هذا النشاط، وللعام الثالث على التوالي تقديراً لجهودها ولإبراز مكانة المرأة في المجتمع، وحث المرأة على أن تكون فاعلة في مجالها وتخصصها، وتفعيل دورها في كافة الجوانب التي تخص القضية.

بينما استعرضت م. منى سكيك نائب مدير عام التأثير والاتصال في الوزارة، ورئيس اللجنة التحضيرية لـ "امرأة فلسطين لعام 2017 " الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في الأعوام الثلاثة الماضية لاختيار امرأة فلسطين، والمجالات التي تم تكريم المرأة بها، مبينة على أنه في هذا العام سينقسم التكريم إلى ثلاثة أقسام 1ـ امرأة فلسطين لعام 2017م 2ـ  تكريم نساء متميزات في مجموعة من المجالات (الإعلامي، الثقافي، المؤسسي) 3ـ تكريم رجل أو أكثر ممن ساند ودعم المرأة لتحقيق أفضل الإنجازات.

ويشار إلى أن لجنة التحكيم، تتكون من د. ماجد تربان عميد كلية الإعلام بجامعة الأقصى، أ. وسام أبو شمالة مدير عام بوزارة الثقافة، أ. اكتمال حمد رئيس اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ود. سهير عمار أستاذ مساعد بالجامعة الإسلامية، د. آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين (أونروا)، د. كمال غنيم أستاذ أدب بالجامعة الإسلامية.  


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