طيارا الـ (F16) الإسرائيلية يكشفان تفاصيل إسقاطها

طيارا الـ (F16) الإسرائيلية يكشفان تفاصيل إسقاطها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال طيارا المقاتلة الإسرائيلية (F16) التي أسقطتها الدفاعات الجوية السورية، أول أمس السبت، بعد تنفيذ غارات على مواقع عسكرية في سوريا: إنهما اضطرا للقفز بشكل عاجل بعد إصابة طائرتهما من قبل صواريخ الدفاع الجوي السورية.

وحسب ما أورد موقع (روسيا اليوم)، فإنه لم يتوفر لدى الطيارين الوقت للتفكير قبل مغادرة المقاتلة المستهدفة، مؤكدين أن الحظ حالفهما بالنجاة بعد انفجار صاروخ سوري على مقربة من الطائرة، ما أدى إلى إصابتها بشظايا.

وأوضح طاقم الطائرة، أنهما فقدا السيطرة عليها نتيجة للانفجار، وقفزا فوراً، من ارتفاع أكثر من أربعة كيلومترات، قبل قليل من تحطمها.

وكشف الطياران اللذان لم يُكشف عن اسميهما عن الورطة التي وقعا بها حين أدركا أن طائرتهما خرجت عن السيطرة، وقال أحدهما: "لم يدم الأمر طويلاً، ولم يتوفر لدينا إلا بضع ثوان، وكنا نفهم أنه ينبغي علينا القفز فوراً، وذلك نتيجة للأضرار النفسية التي لحقت بنا، وكذلك الأضرار التي تعرضت لها الطائرة، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة".

وشرح الطياران تفاصيل عمليتهما ضد أهداف عسكرية في سوريا، مؤكدين أنهما كانا مركزين على مهمتهما، فيما لم يتم الكشف عن الظروف التي أدلى فيها الطياران اللذان أصيب أحدهما بجروح خطيرة بشهاداتهما.

من جانبها، أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أن التحقيقات في تحطم الطائرة كشفت أن مقاتلة ثانية من الطراز نفسه، تعرضت أيضاً لخطر الإسقاط بعد إطلاق عدة صواريخ باتجاهها، لكنها تمكنت من تنفيذ "مناورة الهرب".

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