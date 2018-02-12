كهرباء غزة: كمية من الطاقة تهدر بشكل غير منطقي.. وهذا الجدول

كهرباء غزة: كمية من الطاقة تهدر بشكل غير منطقي.. وهذا الجدول
توضيحية
خاص دنيا الوطن
دعت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، المواطنين والجهات المختلفة إلى عدم الإفراط في استخدام إنارة الشوارع الخاصة والفرعية، لافتة إلى أنه لوحظ أن كمية كبيرة من الطاقة تُهدر في الاستخدام غير المنطقي لتلك الإنارة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، موضحة أنه يتم استخدام كشافات حرارية غير موفرة للطاقة، والتي تترك تعمل أثناء النهار، معتبرة ذلك استهتاراً كبيراً.

ودعت الشركة، المواطنين للحد من استخدام أجهزة التدفئة الكهربائية والاعتماد على استخدام أجهزة التدفئة التي تعمل بأنظمة أخرى كالغاز، وذلك لوجود عجز كبير في الطاقة، وعدم تمكن الشركة من توفير مصادر كهربائية أخرى.

وفيما يتعلق بالجدول المعمول به حالياً، بينت الشركة أنه يتم العمل الآن بأربع ساعات وصل مقابل 12 قطع مع وجود نسبة عجز، لافتة إلى أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجاوات، أما الخطوط المصرية فهي معطلة منذ ثلاثة أيام، فيما تستلم الشركة من محطة التوليد قرابة 25 ميجاوات، منوهة في الوقت ذاته إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم الاثنين هي 145 ميجاوات.

وأشارت الشركة إلى أن احتجاج القطاع 500 ميجاوات، فيما وصل عجز الطاقة قرابة 355 ميجاوات، داعية المشتركين إلى تسديد ثمن استهلاكهم من الكهرباء، حتى يساهم في توفير عدد ساعات كهرباء من خلال إمكانية تشغيل مولدات أخرى في محطة التوليد.

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