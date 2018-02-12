شعث: لا نعارض اعتراف روسيا بالقدس عاصمة للدولتين واتصالاتنا بواشنطن محدودة

رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، إن فلسطين لا تعارض اعتراف روسيا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والشرقية عاصمة لفلسطين.



وأوضح شعث، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك)، قبيل زيارة الرئيس الفلسطيني إلى موسكو، رداً على سؤال فيما إذا كان متفقاً مع موقف روسيا المذكور: "نعم، كل شيء على ما يرام".



وأشار شعث، إلى أن فلسطين تعمل مع الشركاء الأجانب، وخاصة روسيا، لوضع صيغة متعددة لعملية التسوية مع إسرائيل، وترحب بعقد مؤتمر موسع في موسكو لإطلاقها.



ونوه إلى أنه سيتم بحث خيارات أخرى لاحتكار الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على المدى البعيد، لافتاً إلى أن الحديث يدور الآن عن صيغة دولية، تستند إلى القانون والتوافق الدوليين بخصوص فلسطين، بدلاً من الهيمنة الأمريكية الوحيدة في إدارة عملية السلام في الشرق الأوسط".



وأضاف شعث، أنه "في ضوء تصريحات ترامب عن القدس وعن اللاجئين، لا يمكننا أن نستمر في اعتبار الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً"، لافتاً إلى أنهم يلتزمون نهجاً واحداً بدعم جانب واحد.



وفي تعليقه على العلاقات الفلسطينية- الأمريكية القائمة قال: "هناك اتصالات، لكنها محدودة جداً، في نهاية المطاف لدينا بعثة دبلوماسية في واشنطن، والأمريكيون يهددون بإغلاقها، لكنهم لم يفعلوا"، مشيراً إلى غياب أي حوار سياسي بين الجانبين.



وأضاف شعث: "هناك قضايا مختلفة، تأشيرات، تجارة، والعديد من الجوانب الأخرى التي يستمر من خلالها التفاعل، لم نقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، لكني أكرر لا يوجد هناك حوار سياسي، ونرفض رفضاً قاطعاً بيانات ترامب بشأن القدس، ومحاولاته إزاحة مسألة المدينة واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وخفض تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نحن ضد هذا كله".