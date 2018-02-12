شعث: لا نعارض اعتراف روسيا بالقدس عاصمة للدولتين واتصالاتنا بواشنطن محدودة

شعث: لا نعارض اعتراف روسيا بالقدس عاصمة للدولتين واتصالاتنا بواشنطن محدودة
مستشار الرئيس - نبيل شعث
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، نبيل شعث، إن فلسطين لا تعارض اعتراف روسيا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، والشرقية عاصمة لفلسطين.

وأوضح شعث، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك)، قبيل زيارة الرئيس الفلسطيني إلى موسكو، رداً على سؤال فيما إذا كان متفقاً مع موقف روسيا المذكور: "نعم، كل شيء على ما يرام".

وأشار شعث، إلى أن فلسطين تعمل مع الشركاء الأجانب، وخاصة روسيا، لوضع صيغة متعددة لعملية التسوية مع إسرائيل، وترحب بعقد مؤتمر موسع في موسكو لإطلاقها.

ونوه إلى أنه سيتم بحث خيارات أخرى لاحتكار الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على المدى البعيد، لافتاً إلى أن الحديث يدور الآن عن صيغة دولية، تستند إلى القانون والتوافق الدوليين بخصوص فلسطين، بدلاً من الهيمنة الأمريكية الوحيدة في إدارة عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف شعث، أنه "في ضوء تصريحات ترامب عن القدس وعن اللاجئين، لا يمكننا أن نستمر في اعتبار الولايات المتحدة وسيطاً نزيهاً"، لافتاً إلى أنهم يلتزمون نهجاً واحداً بدعم جانب واحد.

وفي تعليقه على العلاقات الفلسطينية- الأمريكية القائمة قال: "هناك اتصالات، لكنها محدودة جداً، في نهاية المطاف لدينا بعثة دبلوماسية في واشنطن، والأمريكيون يهددون بإغلاقها، لكنهم لم يفعلوا"، مشيراً إلى غياب أي حوار سياسي بين الجانبين.

وأضاف شعث: "هناك قضايا مختلفة، تأشيرات، تجارة، والعديد من الجوانب الأخرى التي يستمر من خلالها التفاعل، لم نقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، لكني أكرر لا يوجد هناك حوار سياسي، ونرفض رفضاً قاطعاً بيانات ترامب بشأن القدس، ومحاولاته إزاحة مسألة المدينة واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وخفض تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نحن ضد هذا كله".

أخبار ذات صلة

فيديو: حنين زعبي تصف الجنود الإسرائيليين بـ&#34;القتلة&#34; وأمن الكنيست يطردها

فيديو: حنين زعبي تصف الجنود الإسرائيليين بـ"القتلة" وأمن الكنيست يطردها

فيديو: أبوجراد: المطلوب من الحكومة التراجع عن التقاعد المبكر وخصومات الرواتب

فيديو: أبوجراد: المطلوب من الحكومة التراجع عن التقاعد المبكر وخصومات الرواتب

الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية

الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية

صور: هيئة المعابر تنفي اقتحام الأجهزة الأمنية في غزة لمعبر (إيرز)

صور: هيئة المعابر تنفي اقتحام الأجهزة الأمنية في غزة لمعبر (إيرز)

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي

وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م

وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: حنين زعبي تصف الجنود الإسرائيليين بـ&#34;القتلة&#34; وأمن الكنيست يطردها

فيديو: حنين زعبي تصف الجنود الإسرائيليين بـ"القتلة" وأمن الكنيست يطردها

الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية

الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي

وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م

وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م

عربي

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

دمشق: مصير الطائرة الإسرائيلية سيكون لكل من يعتدي على سوريا

دمشق: مصير الطائرة الإسرائيلية سيكون لكل من يعتدي على سوريا

كاتب إسرائيلي: علينا ألا ننسى أن &#34;حزب الله&#34; يمتلك 130 ألف صاروخ

كاتب إسرائيلي: علينا ألا ننسى أن "حزب الله" يمتلك 130 ألف صاروخ

منوعات

فيديو: علاقة غريبة بين ماليزي وملكة الأفاعي.. شاهد تفاصيلها

فيديو: علاقة غريبة بين ماليزي وملكة الأفاعي.. شاهد تفاصيلها

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

صور: ابنة &#34;مايكل جاكسون&#34; تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ&#34;ماريغوانا&#34;

صور: ابنة "مايكل جاكسون" تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ"ماريغوانا"

&#34;ذا فويس&#34; الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم

"ذا فويس" الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم