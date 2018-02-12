صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

تجاوز مواطن لبناني، السياج الشائك الفاصل بين لبنان وإسرائيل عند نقطة تسمى (بوابة فاطمة)، حيث اجتيازه بمسافة داخل الأراضي الإسرائيلية، أتت سيارة من نوع (فان) وأقلته إلى الداخل.





وقال موقع (ليبانون ديبايت)، إنه على الفور، ضرب الجيش والقوى الأمنية والقوة الدولية (اليونيفيل) طوقًا أمنيًا في المكان.





وأظهرت التحقيقات أن المواطن اللبناني، الذي عبر الشريط إلى إسرائيل يدعى (ع. ح) من مواليد 1993، مع الإشارة إلى أنها المرة الثانية التي يجتاز فيها الشريط الحدودي، وكان قد اعتبر في وقتها مختلاً عقلياً، وتم اعتقاله في مستعمرة (كريات شمونة).





إلى ذلك، أجرت قوات (اليونيفيل) الدولية سلسلة اتصالات بشأنه تم الاتفاق على إعادته غداً، حيث ستتسلمه القوات الدولية من إسرائيل.



