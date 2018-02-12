غداً.. عهد التميمي تمثل مجدداً أمام محكمة الاحتلال

غداً.. عهد التميمي تمثل مجدداً أمام محكمة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ستمثل أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية، الفتاة عهد التميمي، أمام محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، يوم غد الثلاثاء، لصفعها ولكمها جنديين إسرائيليين، وهي واحدة من بين 30 قاصراً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، شارك ما يزيد عن مائة شخص في مظاهرة دعت إليها حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل في العاصمة الهولندية أمستردام، وندد المتظاهرون بالممارسات الإسرائيلية التعسفية تجاه الفلسطينيين، وخاصة بموضوع اعتقال الأطفال.

وتضامن المتظاهرون مع الطفلة الفلسطينية المعتقلة في السجون الإسرائيلية، عهد التميمي، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد أن طردت جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

أخبار ذات صلة

فيديو: حنين زعبي تصف الجنود الإسرائيليين بـ&#34;القتلة&#34; وأمن الكنيست يطردها

فيديو: حنين زعبي تصف الجنود الإسرائيليين بـ"القتلة" وأمن الكنيست يطردها

فيديو: أبوجراد: المطلوب من الحكومة التراجع عن التقاعد المبكر وخصومات الرواتب

فيديو: أبوجراد: المطلوب من الحكومة التراجع عن التقاعد المبكر وخصومات الرواتب

الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية

الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية

صور: هيئة المعابر تنفي اقتحام الأجهزة الأمنية في غزة لمعبر (إيرز)

صور: هيئة المعابر تنفي اقتحام الأجهزة الأمنية في غزة لمعبر (إيرز)

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي

وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م

وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: حنين زعبي تصف الجنود الإسرائيليين بـ&#34;القتلة&#34; وأمن الكنيست يطردها

فيديو: حنين زعبي تصف الجنود الإسرائيليين بـ"القتلة" وأمن الكنيست يطردها

الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية

الوزير سلطان يبحث إجراءات إنشاء الشركة الزراعية الفلسطينية

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تضبط كمية مخدرات وتنجز 3297 قضية الأسبوع الماضي

وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م

وزارة شؤون المرأة تشرع في اختيار امرأة فلسطين لعام 2017م

عربي

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

دمشق: مصير الطائرة الإسرائيلية سيكون لكل من يعتدي على سوريا

دمشق: مصير الطائرة الإسرائيلية سيكون لكل من يعتدي على سوريا

كاتب إسرائيلي: علينا ألا ننسى أن &#34;حزب الله&#34; يمتلك 130 ألف صاروخ

كاتب إسرائيلي: علينا ألا ننسى أن "حزب الله" يمتلك 130 ألف صاروخ

منوعات

فيديو: علاقة غريبة بين ماليزي وملكة الأفاعي.. شاهد تفاصيلها

فيديو: علاقة غريبة بين ماليزي وملكة الأفاعي.. شاهد تفاصيلها

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

صور: ابنة &#34;مايكل جاكسون&#34; تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ&#34;ماريغوانا&#34;

صور: ابنة "مايكل جاكسون" تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ"ماريغوانا"

&#34;ذا فويس&#34; الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم

"ذا فويس" الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم