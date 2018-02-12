غداً.. عهد التميمي تمثل مجدداً أمام محكمة الاحتلال

ستمثل أيقونة المقاومة الشعبية الفلسطينية، الفتاة عهد التميمي، أمام محكمة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، يوم غد الثلاثاء، لصفعها ولكمها جنديين إسرائيليين، وهي واحدة من بين 30 قاصراً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.





وفي سياق متصل، شارك ما يزيد عن مائة شخص في مظاهرة دعت إليها حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل في العاصمة الهولندية أمستردام، وندد المتظاهرون بالممارسات الإسرائيلية التعسفية تجاه الفلسطينيين، وخاصة بموضوع اعتقال الأطفال.





وتضامن المتظاهرون مع الطفلة الفلسطينية المعتقلة في السجون الإسرائيلية، عهد التميمي، والتي اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد أن طردت جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

رام الله - دنيا الوطن