وزير الأوقاف يبحث ترتيبات موسم الحج مع وزير الحج السعودي











رام الله- دنيا الوطنبحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، مع وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، ترتيبات موسم الحج المقبل.واستعرض الوزيران خلال لقائهما اليوم الاثنين، في مقر وزارة الحج والعمرة السعودية في مدينة جدة، ما تم إنجازه خلال الموسم الماضي والجهود المبذولة من أجل راحة الحجاج وتقديم الخدمات المميزة لهم.وشكر ادعيس، المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على كل ما تقدمه للشعب الفلسطيني، ودعمها المتواصل على كافة المستويات، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الحج والعمرة.وقال: إن الوزارة بدأت بالتحضير للموسم المقبل مبكراً؛ لكي تبقى وتحافظ على الإنجازات التي حققتها خلال المواسم الماضية بما يعود بالخير والفائدة على حجاجنا الكرام، وينسجم مع تعليمات القيادة الفلسطينية في بذل الجهد المميز لحجاجنا.ووضع ادعيس، وزير الحج السعودي بصورة ما تعيشه القضية الفلسطينية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية بشكل عام، وما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تضييق ومعاناة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية والهجمة اليومية من قبل المستوطنين بحق المقدسات، وما يعانيه سكان المدينة المقدسة بشكل خاص وشعب فلسطين بشكل عام.وتقدم بعدة طلبات تركزت على أهمية زيادة حجاج فلسطين في الموسم المقبل بشكل عام، ولأهل القدس بشكل خاص ولذوي الشهداء والأسرى، دعماً ومساندة لصمودهم.وتطرق ادعيس إلى بعض القضايا التنظيمية والترتيبات الخاصة بالموسم، ووعد الوزير السعودي بتقديم كل ما من شأنه توفير الراحة وخدمة حجاج فلسطين، مشيراً إلى أنه سيرفع الطلبات إلى الجهات المختصة من أجل دراستها والعمل على حل أي إشكاليات يمكن أن تواجه تنظيم الموسم، وتقديم كل التسهيلات لهم.وتقدم ادعيس بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولحكومة المملكة العربية السعودية، ووزير الحج وكافة طواقم العمل التي تعمل على تنظيم موسم الحج ورعاية حجاج بيت الله الحرام، داعياً المولى عز وجل، أن يحفظ المملكة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.من جانبه، أشاد الوزير السعودي، بالدور المميز الذي قدمته بعثة الحج الفلسطينية، والتي استحقت بموجبه على التصنيف المميز، مضيفاً أن بعثة الحج الفلسطينية، حصلت وفق أدائها العام المنصرم 2017 على المرتبة الأولى (A) وذلك بجهود كافة العاملين بها، مثمناً تعاون وتجاوب وزارة الأوقاف مع وزارة الحج والعمرة وكافة الجهات المنظمة والمشرفة على موسم الحج، مؤكداً الأهمية التي توليها المملكة ملكاً وحكومة وشعباً لفلسطين وشعبها الصابر المرابط.وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، قنصل عام دولة فلسطين في جدة محمود الأسدي، ووكيل الوزارة زياد رجوب، والوكيل المساعد للحج والعمرة حسام أبو الرب، ومدير عام الحج والعمرة سليم الأشقر، وجهاد الطويل من الجالية الفلسطينية في جدة.