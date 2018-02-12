فيديو: لحظة تحطم طائرة الركاب الروسية أمس

فيديو: لحظة تحطم طائرة الركاب الروسية أمس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رصدت لقطات كاميرا مراقبة، أمس الأحد، لحظة تحطك الطائرة الروسية المدنية، بعيد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة موسكو، الذي أسفر عن مقتل 71 شخصاً كانوا على متنها.

ويظهر انفجار الطائرة بلقطة بعيدة في تسجيل كاميرا المراقبة، المثبتة في مكان قريب من موقع التحطم، في أرض مغطاة بالثلوج، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).

ويبدو في اللقطات تحرك جسم ملتهب بسرعة مخيفة، يتوقع أن يكون جسم الطائرة الرئيسي أو جزءاً منه، فيما أكد مصدر في وزارة الحالات الطارئة لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن "لا فرصة بتاتاً" لنجاة الأشخاص الـ 71 الذين كانوا على متن الطائرة.

وأوضحت الوكالة، أن حطام الطائرة تناثر على مساحة واسعة في مكان التحطم.

وأقلعت الطائرة من طراز "أنتونوف 148"، التابعة للخطوط الجوية "ساراتوف"، متجهة إلى مدينة أورسك في الأورال، لكنها تحطمت في إقليم رامنسكوي في منطقة موسكو.

وأكدت وكالات الأنباء الروسية، أنها كانت تقل 65 راكباً، إضافة إلى طاقم مؤلف من ستة أشخاص، مضيفةً أن شهوداً رأوا الطائرة تحترق ثم تسقط في قرية أرغونوفو، جنوب شرقي موسكو.

فيديو: لحظة سقوط الطائرة الروسية
 

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