التربية تطلق أندية الموهوبين رياضياً

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية؛ أندية الموهوبين رياضياً في مختلف مديريات التربية والتعليم العالي، إذ تتواصل الأندية على مدار تسعة أسابيع متتالية.



وأوضح مدير عام النشاطات صادق الخضور، أن الأندية تندرج في إطار جهد موجه ومدروس لتنمية الإبداع الرياضي، وصقل المواهب لدى الطلبة في جميع الألعاب الرياضية كل حسب موهبته ورغبته.



ونوّه الخضور إلى أن الأندية التي تعقد كل يوم سبت على مدار الأسابيع المقبلة تتضمن برنامجاً تدريبياً خاصاً، يقوم بتنفيذه معلمون من ذوي الخبرة، وبمتابعة من مشرفي النشاط الرياضي في المديريات، معتبراً أن تزامن انتهاء الأندية مع تنظيم الأسبوع الأولمبي الرياضي، سيزيد من جاهزية اللاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات الأسبوع المزمع تنظيمه في الأسبوع الثاني من شهر نيسان/ أبريل المقبل.



يشار إلى أن عدد الأندية لهذا العام بلغ 30 نادياً للبنين والبنات موزعة على جميع مديريات التربية والتعليم العالي، تضم 1350 طالباً وطالبة، يشرف على تدريبهم 120 معلماً ومعلمة من ذوي الاختصاص والخبرة.