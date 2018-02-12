الجيش التركي: تم تحييد 1369 مسلحًا في مدينة "عفرين" السورية

فيديو أرشيفي: تفاصيل عملية "غصن الزيتون" التركية



رام الله - دنيا الوطنأفاد الجيش التركي، بتحييد 1369 ناشط مسلح منذ انطلاق عملية (غصن الزيتون)، إضافة لتدمير 15 هدفًا تابعًا للمنظمات الكردية في غارات نفذها الطيران الحربي التركي في مدينة (عفرين) على الحدود السورية.ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة أركان الجيش التركي، ونشرته وكالة (الأناضول) التركية، فإن عدد المسلحين الذين تم تحييدهم من التنظيمات المسلحة في عفرين، وعلى رأسها تنظيم (ب ي د/ بي كا كا) وصل إلى 1369 مسلحًا.يشار إلى أن القوات المسلحة التركية، تنفذ منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، عملية أطلقت عليها عملية (غصن الزيتون) التي تستهدف مواقع قوات (سوريا الديمقراطية) وقوات (حماية الشعب) الكردية، بالإضافة إلى تنظيم الدولة شمالي سوريا.