دمشق: مصير الطائرة الإسرائيلية سيكون لكل من يعتدي على سوريا

رام الله - دنيا الوطن

قال فيصل مقداد نائب وزير الخارجية السوري: إن كل من تسول له نفسه الاعتداء على سوريا، سيكون مصيره كمصير الطائرة الإسرائيلية، مؤكداً تصميم سوريا على قهر أعدائها.



واعتبر المقداد، في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال أقامته السفارة الإيرانية بدمشق، بمناسبة الذكرى الـ 39 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، أن الإنجاز الذي حققه الجيش السوري، بإسقاط الطائرة الإسرائيلية، هو مؤشر على عودة سورية وتصميمها على قهر أعدائها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي السياق قال المقداد: "بوقوف إيران إلى جانب سوريا في صد عدوان الاحتلال الاسرائيلي الذي تتعرض له، تعمل على إسقاط المشروع الأمريكي الإسرائيلي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل"، مؤكداً أن الأخوة الإيرانية السورية أبدية متجذرة في ثقافة وحضارة الشعبين.



وتأتي تصريحات المقداد بعد يومين من إسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية "F-16"، على هضبة الجولان، وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بتحطمها، وإصابة أحد الطيارين إصابة خطيرة.