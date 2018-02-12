(هآرتس): نتنياهو وليبرمان وقعا في الفخ السوري

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، في افتتاحيتها الرئيسية، أن أحداث يوم السبت الماضي في الشمال، شكلت تذكرة مؤلمة لقيود القوة الإسرائيلية.



وذكرت الصحيفة، قد أثبت إسقاط مقاتلة (F-16) في سماء الجليل أنه لا توجد حروب خالية من المخاطر، وحتى بعد وقوع العديد من الهجمات عبر الحدود دون ضرر أو إصابات، يمكن للعدو أن يتعافى ويجد نقطة حتى في آلة عسكرية متطورة مثل سلاح الجو الإسرائيلي، لكن المشكلة ليست فقط في القدرة على التعامل مع دفاعات سوريا الجوية، بل في تعريف الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل وسبل تحقيقها.



وأضافت (هآرتس): التهديدات العامة بأن إسرائيل "لن تسمح" بالتوطيد الإيراني في سوريا وإقامة مصانع للصواريخ في لبنان، وكذلك تظاهرة استعراض العضلات التي تمثلت في جولة مجلس الوزراء في الجولان، الأسبوع الماضي، كانت خطأ.



وتابعت: لقد أدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان نفسيهما في الفخ، وقللا إلى حد كبير من حرية العمل، وإذا لم تتصرف إسرائيل وواصلت إيران ترسيخ قوة مؤثرة في سوريا بشكل عام، وفي الجولان على وجه الخصوص، فإن إسرائيل ستظهر ضعفها وسيزداد الضغط على الحكومة والجيش "للقيام بشيء ما"، ومن ناحية أخرى، إذا سعت إسرائيل إلى حل عسكري لمآزقها الاستراتيجية، فإنها قد تتورط في حرب يصعب عليها الانتصار فيها.



وأوضحت الصحيفة العبرية، القوة العسكرية الإسرائيلية تسمح لها بالدفاع عن حدودها والسيطرة على الأراضي المحتلة، لكنها لا تكفي لتشكيل الواقع في البلدان المجاورة، لقد فشلت إسرائيل في الماضي في محاولتها الطموحة لإدخال "نظام جديد" حتى في لبنان الصغير، وقوتها صغيرة جداً لتحديد الأنظمة في سوريا، باستثناء الحفاظ على الهدوء النسبي على طول الحدود، إن القصف المتكرر، حتى لو كان يؤخر وصول شحنات الأسلحة والمرافق، لن يمنع ازدياد قوة العدو، لقد فاز نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين واللبنانيين. ومن الحقائق أنه حتى بعد سبع سنوات من القتال، فإن الجيش السوري لا يزال يدير نظاماً فعالاً للدفاع الجوي.



وقالت: يجب على إسرائيل الامتناع عن الوقوع في إغواء "العمل الانتقامي السياسي" من خلال مطالبة الرئيس الأمريكي الاعتراف بضم مرتفعات الجولان، كما اعترف بالقدس، في السنوات الأخيرة، طرحت أفكار في إسرائيل تدعو لاستغلال ضعف سوريا من أجل إرساء حقائق سياسية، ومن شأن خطوات كهذه أن تؤدي إلى تصعيد التوتر في الشمال، وإعطاء السوريين مبررات للحرب.



وختمت (هآرتس) افتتاحيتها قائلة: الدرس المستفاد من المواجهة في نهاية الأسبوع هو أنه بدلاً من وضع المزيد من الأهداف للتفجير، يجب على إسرائيل أن تستوعب عودة نظام الرئيس السوري إلى مكانة رائدة في سوريا برعاية إيران والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لذا يجب على إسرائيل أن تعتاد هذا الوضع وتجد طرقاً لمنع التصعيد واستعادة الردع المستقر حول "جدار البازلت" في مرتفعات الجولان، كما يتعين على نتنياهو، الذي كثيراً ما يتحفظ من المغامرات العسكرية، أن يركز علاقاته الدبلوماسية ومهاراته لهذا الهدف.