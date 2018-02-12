مندلبليت يأمر الشرطة الإسرائيلية بعدم تقديم توصياتها بالتحقيقات ضد نتنياهو

مندلبليت يأمر الشرطة الإسرائيلية بعدم تقديم توصياتها بالتحقيقات ضد نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، أمر الشرطة الإسرائيلية، بعدم تقديم توصياتها المتعلقة بالتحقيقات الجارية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى حين صدور قرار بشأن الالتماس ضد نشر التوصيات.

ومن المتوقع، أن يؤخر هذا التوجيه نشر التوصيات التي كان من المقرر نشرها يوم الثلاثاء، وذلك بغرض عدم إظهار نشر التوصيات كعملية اختطاف.

وقالت مصادر في جهاز تطبيق القانون، أمس، إنه ليس من المناسب نشر التوصيات قبل بت المحكمة في الالتماس، وحسب رأيهم، فإن الشرطة لم تكن مستعدة، على أي حال، لنشر التوصيات في الموعد المخطط، وكان يفترض أن يتم تأجيل ذلك. 

وستطلب الدولة، اليوم، رفض الالتماس، ويسود التقدير بأن المحكمة العليا، ستحسم الأمر خلال أيام، ما يعني أن تأخير نشر التوصيات لن يكون طويلاً.

وقدم الالتماس المحامي والناشط اليميني يوسي فوكس، الذي نافس في الماضي على مقعد في قائمة حزب الليكود، وكذلك في قائمة البيت اليهودي.

ويشار إلى أن فوكس هذا، يترأس المنتدى القانوني لأرض إسرائيل، وعمل في السنوات الأخيرة كملتمس باسم اليمين، وكان قد قدم في السابق التماساً إلى العليا لمنع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت من اتخاذ قرارات رسمية بسبب التحقيقات ضده.

وكتب نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس الأول أنه لا يعرف عن الالتماس وليس له علاقة، مضيفاً: "في كل الأحوال بات الجميع يفهمون ما هي قيمة التوصيات التي تم تسريبها قبل سنة، وتم منذ ذلك الوقت نشرها مراراً في وسائل الإعلام".

 كما تطرق نتنياهو إلى التقرير الذي كشف بأن المليونير فولتر سوريانو، هو الذي يعمل لجمع معلومات عن المحققين مع نتنياهو، وادعى أنه لم يجتمع بسوريانو، ولم يتحدث معه منذ ثماني سنوات، كما نفى سوريانو وجود علاقة له بالأمر. 

أخبار ذات صلة

فيديو: اندلاع حريق داخل فندق في موسكو وإجلاء 230 شخصاً

فيديو: اندلاع حريق داخل فندق في موسكو وإجلاء 230 شخصاً

طيارا الـ (F16) الإسرائيلية يكشفان تفاصيل إسقاطها

طيارا الـ (F16) الإسرائيلية يكشفان تفاصيل إسقاطها

فيديو: لحظة تحطم طائرة الركاب الروسية أمس

فيديو: لحظة تحطم طائرة الركاب الروسية أمس

الجيش التركي: تم تحييد 1369 مسلحًا في مدينة &#34;عفرين&#34; السورية

الجيش التركي: تم تحييد 1369 مسلحًا في مدينة "عفرين" السورية

صحيفة عبرية: طائرة إسرائيلية أخرى تعرضت لخطر الإسقاط

صحيفة عبرية: طائرة إسرائيلية أخرى تعرضت لخطر الإسقاط

عبر وسطاء دوليين.. رسالة إسرائيلية &#34;شديدة اللهجة&#34; لإيران

عبر وسطاء دوليين.. رسالة إسرائيلية "شديدة اللهجة" لإيران

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: لحظة طرد شبان لجنديين إسرائيليين اقتحما مخيم جنين

فيديو: لحظة طرد شبان لجنديين إسرائيليين اقتحما مخيم جنين

غنيم يلتقي القنصل الفرنسي العام

غنيم يلتقي القنصل الفرنسي العام

التربية تبحث تطوير منهاج اللغة الإنجليزية

التربية تبحث تطوير منهاج اللغة الإنجليزية

عبد السلام هنية يهاتف وزير التجارة والصناعة الكويتي

عبد السلام هنية يهاتف وزير التجارة والصناعة الكويتي

عربي

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

دمشق: مصير الطائرة الإسرائيلية سيكون لكل من يعتدي على سوريا

دمشق: مصير الطائرة الإسرائيلية سيكون لكل من يعتدي على سوريا

كاتب إسرائيلي: علينا ألا ننسى أن &#34;حزب الله&#34; يمتلك 130 ألف صاروخ

كاتب إسرائيلي: علينا ألا ننسى أن "حزب الله" يمتلك 130 ألف صاروخ

منوعات

نوال الزغبي: قد أتزوج مجدداً.. وابنتي تيا تعيش مع والدها لهذا السبب

نوال الزغبي: قد أتزوج مجدداً.. وابنتي تيا تعيش مع والدها لهذا السبب

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

صور: ابنة &#34;مايكل جاكسون&#34; تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ&#34;ماريغوانا&#34;

صور: ابنة "مايكل جاكسون" تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ"ماريغوانا"

&#34;ذا فويس&#34; الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم

"ذا فويس" الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم