مندلبليت يأمر الشرطة الإسرائيلية بعدم تقديم توصياتها بالتحقيقات ضد نتنياهو





وقالت مصادر في جهاز تطبيق القانون، أمس، إنه ليس من المناسب نشر التوصيات قبل بت المحكمة في الالتماس، وحسب رأيهم، فإن الشرطة لم تكن مستعدة، على أي حال، لنشر التوصيات في الموعد المخطط، وكان يفترض أن يتم تأجيل ذلك.





وستطلب الدولة، اليوم، رفض الالتماس، ويسود التقدير بأن المحكمة العليا، ستحسم الأمر خلال أيام، ما يعني أن تأخير نشر التوصيات لن يكون طويلاً.



وقدم الالتماس المحامي والناشط اليميني يوسي فوكس، الذي نافس في الماضي على مقعد في قائمة حزب الليكود، وكذلك في قائمة البيت اليهودي.



ويشار إلى أن فوكس هذا، يترأس المنتدى القانوني لأرض إسرائيل، وعمل في السنوات الأخيرة كملتمس باسم اليمين، وكان قد قدم في السابق التماساً إلى العليا لمنع رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت من اتخاذ قرارات رسمية بسبب التحقيقات ضده.



وكتب نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس الأول أنه لا يعرف عن الالتماس وليس له علاقة، مضيفاً: "في كل الأحوال بات الجميع يفهمون ما هي قيمة التوصيات التي تم تسريبها قبل سنة، وتم منذ ذلك الوقت نشرها مراراً في وسائل الإعلام".



كما تطرق نتنياهو إلى التقرير الذي كشف بأن المليونير فولتر سوريانو، هو الذي يعمل لجمع معلومات عن المحققين مع نتنياهو، وادعى أنه لم يجتمع بسوريانو، ولم يتحدث معه منذ ثماني سنوات، كما نفى سوريانو وجود علاقة له بالأمر.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، أمر الشرطة الإسرائيلية، بعدم تقديم توصياتها المتعلقة بالتحقيقات الجارية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى حين صدور قرار بشأن الالتماس ضد نشر التوصيات.ومن المتوقع، أن يؤخر هذا التوجيه نشر التوصيات التي كان من المقرر نشرها يوم الثلاثاء، وذلك بغرض عدم إظهار نشر التوصيات كعملية اختطاف.