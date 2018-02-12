هذه إجراءات سلطة النقد لمحاربة الشيكات المرجعة

رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، إن سلطة النقد تقوم بتطوير الإجراءات الراهنة في مجال تنظيم تداول الشيكات.



وأضاف الشوا، لإذاعة (صوت فلسطين)، الاثنين، أن سلطة النقد ستتخذ عدة إجراءات إضافية مشددة لمحاربة الشيكات المرجعة تشمل خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والتشدد في منح الشيكات لذوي العلاقة من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام والعمل بنظام الاستعلام الائتماني من قبل مستقبلي الشيكات، للتأكد من أن حامل الشيك يتعامل مع هذا الموضوع حسب الأصول.



وأوضح الشوا، أن إطلاق نظام المقاصة الإلكتروني نهاية هذا العام سيعمل على ضبط وتنظيم عمليات تداول الشيكات وفقاً للمعايير والممارسات الدولية وسيعزز من إجراءات سلطة النقد في الحد من هذه الآفة لدرجة كبيرة.