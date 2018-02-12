3500 حالة اعتقال إداري منذ أكتوبر 2015 حتى الآن

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسيرين رزق الرجوب (60 عاماً) سكان دورا الخليل، وأشرف أبو الذهب (25 عاماً) سكان رام الله يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.



وقالت هيئة الأسرى: إن الأسير رزق الرجوب، تم نقله من (مستشفى الرملة) إلى زنازين سجن (ريمون) حيث استأنف إضرابه عن الطعام يوم 4/2/2018 بعد أن تنصل جهاز المخابرات من الاتفاق الذي أُبرم معه خلال إضرابه السابق الذي استمر 20 يوماً، بإخضاعه إلى التحقيق والإفراج عنه إذا لم تثبت أي إدانة ضده، وبعد انتهاء التحقيق وعدم وجود أية إدانات بحقه، تم تفعيل إقرار الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 أشهر، ما دفعه إلى استئناف إضرابه احتجاجاً على ذلك.



وقالت الهيئة: إن الأسير أبو الذهب الذي يقبع في سجن (النقب الصحراوي) يواصل إضرابه ضد قرار اعتقاله الإداري منذ 7 أيام.



وأوضحت الهيئة، أن إضرابات الأسرى، تأتي في ظل قرار الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري ابتداءً من يوم 15/2/2018 احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري التعسفية والتي لا تستند إلى أية أسباب قانونية.



وذكرت هيئة الأسرى، أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، أصدرت سلطات الاحتلال ما يقارب 3500 أمر اعتقال إداري، ما بين جديد وتجديد بحق أسرى فلسطينيين، 42% منها قرارات جديدة و58% تجديد الاعتقال الإداري.