صحيفة عبرية: طائرة إسرائيلية أخرى تعرضت لخطر الإسقاط

صحيفة عبرية: طائرة إسرائيلية أخرى تعرضت لخطر الإسقاط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن التحقيقات كشفت أن طائرة حربية أخرى من ذات الطراز، كانت ستسقط بالصواريخ السورية المضادة.

وأوضحت الصحيفة، أن الطائرة تعرضت لخطر السقوط بعد إطلاق عدة صواريخ تجاهها لكنها تمكنت من تنفيذ "مناورة الهرب"، وتمكن الطياران من التعامل مع الحادث.

وأضاف الصحيفة، أن ثماني طائرات شاركت في الهجوم على سوريا، تعرضت لإطلاق أكثر من 20 صاروخاً، ما أدى لإصابة طائرة واحدة فقط، كانت في نقطة ضعف أمنية بتحليقها العالي، وكان يمكن للطيارين تجنب ما جرى، لكن الصاروخ انفجر بالقرب منها وقرر الطياران الإقلاع منها.

أخبار ذات صلة

فيديو: اندلاع حريق داخل فندق في موسكو وإجلاء 230 شخصاً

فيديو: اندلاع حريق داخل فندق في موسكو وإجلاء 230 شخصاً

طيارا الـ (F16) الإسرائيلية يكشفان تفاصيل إسقاطها

طيارا الـ (F16) الإسرائيلية يكشفان تفاصيل إسقاطها

فيديو: لحظة تحطم طائرة الركاب الروسية أمس

فيديو: لحظة تحطم طائرة الركاب الروسية أمس

الجيش التركي: تم تحييد 1369 مسلحًا في مدينة &#34;عفرين&#34; السورية

الجيش التركي: تم تحييد 1369 مسلحًا في مدينة "عفرين" السورية

مندلبليت يأمر الشرطة الإسرائيلية بعدم تقديم توصياتها بالتحقيقات ضد نتنياهو

مندلبليت يأمر الشرطة الإسرائيلية بعدم تقديم توصياتها بالتحقيقات ضد نتنياهو

عبر وسطاء دوليين.. رسالة إسرائيلية &#34;شديدة اللهجة&#34; لإيران

عبر وسطاء دوليين.. رسالة إسرائيلية "شديدة اللهجة" لإيران

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

فيديو: لحظة طرد شبان لجنديين إسرائيليين اقتحما مخيم جنين

فيديو: لحظة طرد شبان لجنديين إسرائيليين اقتحما مخيم جنين

غنيم يلتقي القنصل الفرنسي العام

غنيم يلتقي القنصل الفرنسي العام

التربية تبحث تطوير منهاج اللغة الإنجليزية

التربية تبحث تطوير منهاج اللغة الإنجليزية

عبد السلام هنية يهاتف وزير التجارة والصناعة الكويتي

عبد السلام هنية يهاتف وزير التجارة والصناعة الكويتي

عربي

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

صور: مواطن لبناني يتجاوز الحدود ويدخل إسرائيل

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

بسبب المعاملة السيئة للعاملات.. الفلبين تحظر عمل مواطنيها في الكويت

دمشق: مصير الطائرة الإسرائيلية سيكون لكل من يعتدي على سوريا

دمشق: مصير الطائرة الإسرائيلية سيكون لكل من يعتدي على سوريا

كاتب إسرائيلي: علينا ألا ننسى أن &#34;حزب الله&#34; يمتلك 130 ألف صاروخ

كاتب إسرائيلي: علينا ألا ننسى أن "حزب الله" يمتلك 130 ألف صاروخ

منوعات

نوال الزغبي: قد أتزوج مجدداً.. وابنتي تيا تعيش مع والدها لهذا السبب

نوال الزغبي: قد أتزوج مجدداً.. وابنتي تيا تعيش مع والدها لهذا السبب

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

أحمد الفيشاوى يثير غضب جمهوره بصوره مثيره له مع شيرين رضا

صور: ابنة &#34;مايكل جاكسون&#34; تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ&#34;ماريغوانا&#34;

صور: ابنة "مايكل جاكسون" تتجول بلباسها الداخلي لتشتري الـ"ماريغوانا"

&#34;ذا فويس&#34; الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم

"ذا فويس" الموسم الرابع..عدم انسجام وصراع غير لائق بين لجنة التحكيم