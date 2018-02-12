صحيفة عبرية: طائرة إسرائيلية أخرى تعرضت لخطر الإسقاط

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إن التحقيقات كشفت أن طائرة حربية أخرى من ذات الطراز، كانت ستسقط بالصواريخ السورية المضادة.



وأوضحت الصحيفة، أن الطائرة تعرضت لخطر السقوط بعد إطلاق عدة صواريخ تجاهها لكنها تمكنت من تنفيذ "مناورة الهرب"، وتمكن الطياران من التعامل مع الحادث.



وأضاف الصحيفة، أن ثماني طائرات شاركت في الهجوم على سوريا، تعرضت لإطلاق أكثر من 20 صاروخاً، ما أدى لإصابة طائرة واحدة فقط، كانت في نقطة ضعف أمنية بتحليقها العالي، وكان يمكن للطيارين تجنب ما جرى، لكن الصاروخ انفجر بالقرب منها وقرر الطياران الإقلاع منها.