الجهاز الأمني الإسرائيلي: الجولة القتالية في سوريا كانت "الأولى"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه يسود التقدير في الجهاز الأمني الإسرائيلي، أن جولة القتال "الأولى" مع إيران وسوريا في الشمال، والتي هاجمت القوات الجوية خلالها أهداف البلدين في سوريا، وتم خلالها إسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية، قد انتهت بالفعل.



والتقييم السائد، هو أن الأطراف المعنية، قد استنفدت ما كان يمكن أن تحققه في الجولة الحالية، ومع ذلك، تعتقد إسرائيل أنه على المدى الطويل، من غير المستبعد حدوث اشتباك آخر مع الإيرانيين في سوريا.



وتستند هذه التقييمات، ضمن أمور أخرى، إلى البيانات التي أدلى بها كبار المسؤولين الإيرانيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث تسعى إيران وسوريا إلى "الاستفادة استراتيجياً" من الإنجاز غير العادي المتمثل بإسقاط الطائرة من خلال النشر علناً عن تغيير قواعد اللعبة في الشمال، والتهديد بان أي محاولة إسرائيلية لمهاجمة سوريا أو لبنان ستواجه رداً قاسياً.



يشار إلى أنه في معظم الحوادث التي وقعت في السنوات الأخيرة، ادعت وسائل الإعلام العربية، أن القوات الجوية الإسرائيلية هاجمت شحنات الأسلحة ومستودعات الأسلحة في سوريا، التي كانت معدة لحزب الله في لبنان، وتحاول إيران وسوريا ردع إسرائيل عن شن ضربات جوية إضافية من خلال التهديد بالرد على النيران المضادة للطائرات، والقيام بتصعيد متعمد للتحرك الإسرائيلي المستقبلي.



في هذا السياق، حذر قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، يوئيل ستريك، أمس الأحد، من أن "واقع الحرب بين الحروب يمكن أن يتحول إلى حرب حقيقية".



وقال إن إيران تسعى إلى توطيد نفسها في المنطقة و"خلق قيادة أمامية على الأراضي السورية"، مضيفاً: "نحن لن نسمح بذلك، ومن يجتاز الحدود سيتلقى الرد المناسب"، والى جانب ذلك قال إن "وجهة إسرائيل ليست التصعيد، لدينا القدرات لكننا لا نريد استخدامها"، وجاءت تصريحاته هذه خلال مراسم تبادل القيادة فيما يسمى بـ"عصبة الجولان".



وخلال المراسم نفسها، قال قائد فرقة (باشان) المنتهية ولايته، العميد يانيف عاشور: إن "إيران وحزب الله تسعيان إلى بناء محور راديكالي في المنطقة، خلال السنوات الخمس الأخيرة تجري حرب دامية في سوريا، فقدت خلالها الأطراف إنسانيتها". وأضاف أن "السياج الذي يفصل بيننا لا يفصل بين دول فحسب وإنما بين ثقافات".