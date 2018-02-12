عبر وسطاء دوليين.. رسالة إسرائيلية "شديدة اللهجة" لإيران

عبر وسطاء دوليين.. رسالة إسرائيلية "شديدة اللهجة" لإيران
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية العاشرة، في تقرير بثته مساء أمس الأحد: إن إسرائيل أرسلت عبر وسطاء أوروبيين "رسائل شديدة اللهجة" إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد إسقاط المقاتلة الإسرائيلية يوم السبت.

وجاء في التقرير، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك) للأنباء، أنه بناء على طلب من إسرائيل، حذرت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة البريطانية المتحدة، الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاريه، من عواقب محاولات إيران الحثيثة من التموضع في سوريا، وبناء مصانع إيرانية لإنتاج الصواريخ في لبنان.

ونقل مراسل القناة العاشرة في تقريره عن أربعة من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين، بأن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة نقلت عدة رسائل تحذيرية في الشهر الماضي من إسرائيل بشأن النشاط العسكري الإيراني في سوريا ولبنان.

وأضاف التقرير، أن آخر رسالة تم توجيهها لإيران كانت الأربعاء الماضي، عبر المدير العام السياسي في وزارة الخارجية الفرنسية إلى مسؤول سياسي إيراني بارز.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، تصريحات أدلى بها دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لمراسل القناة قوله: "لقد نقلنا التحذيرات الإسرائيلية إلى الإيرانيين، وأخبرنا الإيرانيين بأن حسن روحاني قد لا يكون على دراية بما يقوم به الحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن، السبت الماضي، سقوط إحدى طائراته من طراز (إف 16)، بعد تنفيذ سلسلة غارات داخل سوريا، إثر تعرّض مقاتلاتها لاستهداف من قبل نيران مضادة للطائرات.

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