الصين: ننوي لعب دور كبير في إعادة إعمار سوريا

الصين: ننوي لعب دور كبير في إعادة إعمار سوريا
آثار الدمار في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تشي تشيانجين السفير الصيني لدى دمشق، إن بلاده تنوي أن تلعب دوراً أكبر في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب عن طريق زيادة حجم المساعدات المقدمة للحكومة السورية الشرعية.

وأعلن في حديثه لوكالة (شينخوا) الصينية": أعتقد أنه حان الوقت لأن نركز جهودنا على تطوير وإعادة إعمار سوريا، وبرأيي ستلعب الصين دوراً أكبر في هذه العملية عن طريق تقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري والحكومة الشرعية".

وتدل المعلومات الأخيرة على أن الصين قدمت أكثر من مرة مساعدات لتطوير الشأن الصحي في سوريا، وتم توجيه آخر منحها النقدية لتطوير قسم الإسعاف في مشفى المواساة في دمشق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وعبر الدبلوماسي الصيني أثناء زيارته إلى هذا المشفى، أمس الأحد، عن أمله بأن تساعد المنحة النقدية الصينية في رفع مستوى المساعدة الطبية للسكان المحليين.

كما أفاد بأن حكومة بلاده وقعت مع الحكومة السورية خلال العام الماضي 3 اتفاقيات تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية بكلفة إجمالية تجاوزت 40 مليون دولار أمريكي، مبينا أن الجانبين سيبحثان قريباً تنفيذ العديد من المشروعات بما في ذلك تطوير إمدادات الكهرباء والنقل العام.

وجدد تأكيد حرص بلاده وسعيها المستمر لتقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدات للشعب السوري في جميع المجالات الصحية والإنسانية والعلمية والاقتصادية والسياسية وتبادل الخبرات المشتركة سواء من خلال التعاون الثنائي المشترك أو من خلال التعاون مع المنظمات الدولية منوها بمتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وضرورة تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

فيديو أرشيفي: شركات صينية تريد المساهمة في إعادة إعمار سوريا

 

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