حصيلة جديدة.. مقتل 12 مسلحاً واعتقال العشرات في عملية الجيش المصري العسكرية

فيديو أرشيفي: الجيش المصري يبدأ عملية عسكرية في سيناء والدلتا

رام الله - دنيا الوطنأعلن بيان للجيش المصري اليوم الاثنين، عن حصيلة جديدة لعملياته العسكرية ضد الجماعات المسلحة في شمال سيناء، موضحاً أنه تم القضاء على 12 مسلحاً، فيما اعتقل العشرات، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي المصري.وقال الجيش في البيان: "إن العملية أسفرت عن قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفاً للمسلحين والقضاء على 12 فرداً من العناصر المسلحة، خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة، والقبض على 92 من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضاف: "إن الحصيلة الأخيرة، تأتي في إطار عملية عسكرية واسعة، تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصر المسلحة".وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" قبل أسابيع من انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء، تنتهي آخر شباط/ فبراير الجاري.