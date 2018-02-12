هل تشن إسرائيل حملة عسكرية ضد إيران؟

رام الله - دنيا الوطن

عقد المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) أمس الأحد، اجتماعاً مطولاً؛ لبحث الأوضاع على الحدود الشمالية (الجولان).



وقرر (الكابينت) التصعيد العسكري بخطوة متقدمة لضرب إيران بشكل مباشر، بحسب ما جاء على قناة 12 العبرية.



ونقلت القناة عن مسؤولين في (الكابينت) قولهم: "قد يكون الوقت حان لأن تكون السياسة والتصعيد خطوة للأمام التي تصل إلى ضرب إيران مباشرة"، في إشارة منهم إلى أنه في المرحلة المقبلة قد يكون التصعيد ضد إيران وارد وبشكل قوي.



بدوره، أفاد موقع (ريشت كان) العبري، أنه من المقرر أن يعقد (الكابينت) اجتماعاً ثانياً اليوم الاثنين، على أن يجتمع للمرة الثالثة غداً الثلاثاء؛ لبحث الأوضاع في الشمال.



بدوره، قال يسرائيل كاتس وزير الاستخبارات الإسرائيلي: "إذا استمرت إيران في القيام بأعمال هجومية، فسوف نعلمها درساً لن تنساه"، بحسب القناة السابعة العبرية.