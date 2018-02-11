إسرائيل قلقة من تحذيرات بوتين لنتنياهو

إسرائيل قلقة من تحذيرات بوتين لنتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (ريشت كان) العبرية، مساء الأحد، إن حالة من القلق تسود الأوساط الإسرائيلية بعد تحذيرات نقلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما أمس السبت، على خلفية التصعيد على الحدود الشمالية الذي اعقب اسقاط الجيش السوري طائرة حربية اسرائيلية.

وكان الكرملين قال أن بوتين أبلغ نتنياهو بضرورة تجنب اي خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية.

ووفق القناة العبرية، فإن هناك خشية إسرائيلية من أن هذه رسالة موسكو سوف تقلل من النشاط الإسرائيلي في المنطقة، مشيرة إلى أن التحذير الروسي لا يأتي من فراغ، خاصةً وأن الجيش الإسرائيلي نفذ قبل عام غارات جوية قرب تدمر منتصف تشرين أول/أكتوبر 2017؛ وتسببت بفزع الجنود الروسيين واستيقاظهم من النوم.

وقالت القناة: "موسكو نقلت رسائل للجيش الإسرائيلي، ووبخت السفير الإسرائيلي لدى روسيا، بأنه لا يقبل بوضع الجنود الروس تحت الخطر".

وقال مصدر إسرائيلي كبير رداً على تلك التقارير ان إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها، وأنها ستتقيد بالخطوط الحمراء التي وضعتها، وتسير وفق السياسات العامة التي حددتها في هذا الإطار.

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