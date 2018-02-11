مقتل عشرة مسلحين في عملية للجيش المصري بالعريش

مقتل عشرة مسلحين في عملية للجيش المصري بالعريش
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (سكاي نيوز عربية)، إن الحملة الأمنية للجيش المصري في مدينة العريش شمال سيناء، أسفرت عن مقتل عشرة عناصر من مسلحي تنظيم الدولة، وذلك مساء اليوم الأحد.

ونقل الموقع، عن مصدر أمني قوله، إن الاشتباكات وقعت بين قوات الشرطة ومسلحين في منطقة شارع العشرين بدائرة قسم ثالث من العريش.

ووصف المصدر الاشتباكات بـ"العنيفة" التي أسفرت عن مقتل المسلحين، بينما عثرت الشرطة بحوزتهم علي أسلحة آلية وأجهزة لاسلكية.

وتأتي هذه الحملة في إطار عملية عسكرية واسعة تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد العناصر المسلحة.

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