حلس: زيارة وفد مركزية فتح لغزة لدفع عجلة المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، إن حركته متمسكة بالمصالحة الفلسطينية كخيار لا بديل له، لافتاً إلى أن ذلك من إيمان الحركة بوحدة الشعب الفلسطيني.



وأضاف حلس، خلال حفل تأبين أقامته حركته فتح في مدينة غزة، اليوم الأحد، إن هناك جهوداً تبذل من أجل إنجاح المصالحة، منها زيارة وفد اللجنة المركزية لقطاع غزة، واجتماعات مهمة لقيادات الحركة وأقاليمها الثمانية، وأطرها المختلفة لدفع عجلة المصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية.