مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في نابلس

رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الأحد، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب شرق مدينة نابلس؛ وذلك بعد إغلاق الاحتلال مدخلها الرئيس بحجة استهداف مركبة للمستوطنين بزجاجة حارقة.



واقتحم جيش الاحتلال منطقة بير قوزا على مدخل البلدة الرئيس، وداهم محطة وقود التايه وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة، كما اقتحم البلدة وانتشر بعدة مناطق، واعتدى على عدد من الشبان.



واندلعت على الفور مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تركزت عند مبنى البلدية ونادي بيتا ودوار الجسر.