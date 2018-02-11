لافروف: من غير الممكن تعديل الاتفاق النووي مع إيران

لافروف: من غير الممكن تعديل الاتفاق النووي مع إيران
وزير الخارجية الروسي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه من غير الممكن تعديل الاتفاق النووي مع إيران، والذي تم إبرامه بين الدول الست الكبرى وطهران عام 2015.

وانتقد لافروف، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، إصرار إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على ضرورة تعديل الاتفاق قائلاً: "الولايات المتحدة لا تتخلى عن هذا الاتفاق بقدر ما هي تطالب بتعديله، وهو أمر غير ممكن على الإطلاق؛ لكنها مهمة قد طرحتها الولايات المتحدة، وطلبت من أطراف الاتفاق الأوروبية، أي من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن تتعاون مع واشنطن في هذه المسألة".

وتابع لافروف: "هناك مثل أمريكي يقول: لا داعي لتجبير ما لم يكسر؛ فالحقيقة أن هذا الاتفاق فعّال جداً؛ لكن هناك أناس يحاولون تجبيره، وعليهم أن يكسروه قبل أن يُجبِّروه، إنه أمر سيئ".

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