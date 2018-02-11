مسؤول إيران: طهران حالت دون ترك بشار الأسد لقصره الرئاسي

مسؤول إيران: طهران حالت دون ترك بشار الأسد لقصره الرئاسي
الرئيس السوري بشار الأسد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، علي آغا محمدي، إن طهران عززت من قدراتها في المنطقة، لافناً إلى أن القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني الجنرال، حسين همداني عندما عاد من سوريا قال: إنه لما دخل سوريا، كان بشار الأسد قد توصل إلى نتيجة مفادها، أن عليه أن يغادر القصر، حيث باتت القوات المهاجمة تحيط بالقصر.

وأضاف محمدي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن همداني قال للأسد "لا تقلق إذا سمحت بتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح بين الشعب، وتعبئة الناس في مجموعات سيزول الخطر".

وأشار محمدي، إلى أن الجنرال همداني عبأ 80 ألفاً من القوات السورية، ودخل حزب الله ساحة الحرب، وتم تعزيز الجيش.

وتابع: "اليوم نرى كيف أن الجيش السوري بات قوياً لدرجة أنه أسقط مقاتلة إسرائيلية".

يذكر، أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن في كانون الثاني/ يناير 2015 مقتل الجنرال حسين همداني قرب مدینة حلب في سوريا، علی ید عناصر تنظيم الدولة، خلال تأديته مهماته الاستشاریة.

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