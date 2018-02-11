النائب العام الإسرائيلي يؤجل توصيات الشرطة في التحقيقات مع نتنياهو

النائب العام الإسرائيلي يؤجل توصيات الشرطة في التحقيقات مع نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أمر النائب العام في إسرائيل، أفيحاي ماندلبليت، اليوم الأحد، الشرطة الإسرائيلية بتأخير تقديم التوصيات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن التحقيقات الجارية معه.

ووفق ما أوردت القناة العبرية الثانية، فإنه لم يحدد موعد لتقديم التوصيات، مشيرةً إلى أن التماساً قُدم من قبل عدة محامين إسرائيليين للمحكمة العليا للمطالبة بعدم تقديم الشرطة للتوصيات أو وضع رأيها في ملفات التحقيق مع نتنياهو بالملفين 1000 و2000.

وكانت القناة، ذكرت في وقت سابق، أن الشرطة ستتخذ قراراً هذا اليوم، بشأن تقديم التوصيات من عدمه ضد نتنياهو.

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