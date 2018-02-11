في مستهل جولته للشرق الأوسط.. تيلرسون يصل القاهرة

في مستهل جولته للشرق الأوسط.. تيلرسون يصل القاهرة
وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون
رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، مساء الأحد، العاصمة المصرية (القاهرة)، وذلك في مستهل جولته المهمة إلى المنطقة.

ومن المرجح، أن يلتقي تيلرسون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجيته سامح شكري، في زيارة يتوقع أن تستمر ليومين.

وتشمل جولة تيلرسون للشرق الأوسط، والتي تستمر حتى 16 شباط/ فبراير الجاري، زيارة كل من: الأردن ولبنان والكويت وتركيا.

وتعد زيارة تيلرسون للقاهرة الأولى له، والثانية لمسؤول أمريكي خلال العام الجاري، إذ سبقه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث التقى الرئيس المصري.

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