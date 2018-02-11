هل تلجأ إسرائيل لتصفية قيادات من "محور المقاومة"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، الأحد، إن إسرائيل قد تقدم على اغتيال وتصفية أحد قيادات المقاومة اللبنانية أو الإيرانية، أو حتى الفلسطينية التي تتحالف مع طهران.



وقال عاموس هرئيل الخبير العسكري الإسرائيلي في الصحيفة، إن ظروف إسقاط وتحطم المقاتلة الإسرائيلية (إف 16)، تشبه إلى حد كبير الأجواء في كانون الثاني/ يناير 2015، حيث "أجاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيفية إنهاء الأمر، واتهمت إسرائيل في حينه باغتيال جنرال إيراني وناشط حزب الله جهاد مغنية، نجل رئيس أركان حزب الله، عماد مغنية، الذي سبق اغتياله".



وأشار هرئيل، إلى أن "حزب الله رد بعد حوالي عشرة أيام بكمين صاروخي، أسفر عن قتل ضابط وجندي إسرائيليين في هار دوف".



وأضاف: "لكن إسرائيل قررت أن هذا يكفي، وامتنعت عن رد انتقامي وزال خطر الحرب، ويبدو الآن أن هناك ما يجب عمله في القناة الدبلوماسية، وعلى سبيل المثال من خلال تمرير رسائل تهديد بواسطة الولايات المتحدة وروسيا، قبل مواصلة التدهور نحو خطر المواجهة العسكرية".



وتساءل: "ما هو الهدف المناسب الذي ستختارته إسرائيل للتصفية، رداً على استهداف الطائرة.